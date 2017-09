Pastoor: 'Ik dacht dat we verder waren'

Sparta werd dinsdagavond uitgeschakeld in het bekertoernooi. RKC Waalwijk bleek in het Mandemakers Stadion te sterk. Trainer Alex Pastoor vond de nederlaag een blamage. "Ik vraag het me af hoe dit komt, het is in ieder geval niet te verkroppen."

Sparta begon nog goed aan de wedstrijd, vond ook Pastoor. "We voetbalden drie à vier kansen bij elkaar. Daarna zie ik eigenlijk dat de agressiviteit uit de ploeg sijpelt en daarmee de voetbalkwaliteit", zegt Pastoor tegenover RTV Rijnmond.

Geen initiatief

Pastoor neemt het zijn spelers kwalijk dat niet alles werd gedaan voor de overwinning. "Dingen kunnen in het voetbal altijd anders uitpakken. Het voetbal mag van mij ook slecht zijn, maar ik wil gewoon wel dat elke speler 101 procent geeft en zich de neten rent. Dat was vandaag gewoon niet zo. Als dat wel zo was: dan zet ik er elf anderen op. Want als dit het was, dan is het niet best."

Maar de trainer van de Rotterdammers steekt ook zijn hand in eigen boezem. "Ik heb de ploeg gevraagd of we wel de goede namen op papier hebben gezet. Hebben we het wel goed voorbereid? Als dat namelijk niet zo is, dan kan je het zeggen, dan hebben we een aanleiding."