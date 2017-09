Dirk Kuyt heeft eigen Walk of Fame-tegel

Behalve zijn handafdruk, schreef Kuyt ook zijn naam, datum en rugnummer (7) op de tegel

Dirk Kuyt heeft sinds dinsdag een eigen Walk-of-Fame-tegel. Hij is daarmee de eerste in tien jaar die een nieuwe tegel krijgt op het Metroplein tussen metrostation Zuidplein en Ahoy in Rotterdam.

Naast zijn naam en de datum schreef Kuyt ook zijn rugnummer (7) op de tegel. Aanleiding om met een tegel voor Kuyt de Walk of Fame nieuw leven in te blazen, was de euforie rond het kampioenschap van Feyenoord. "Ook vanwege zijn bescheiden en aimabele karakter en zijn maatschappelijke betrokkenheid verdient Dirk, als afsluiting van zijn periode als profvoetballer, een blijvend eerbetoon in Rotterdam-Zuid", zo zegt de organisatie achter de Walk of Fame. De Walk of Fame is een collectie van nu zestig tegels. Deze lagen eerst op de Schiedamsedijk en zijn drie jaar geleden naar Zuid verhuisd. De bedoeling is om vanaf nu vijf of zes nieuwe tegels per jaar te neer te leggen. Zodra er meerdere nieuwe tegels zijn gerealiseerd, komen die naast handafdrukken van legendarische voetbalhelden als Johan Cruijff en Coen Moulijn en van artiesten als Tina Turner, Lee Towers en Anita Meyer te liggen.