Rechtszaak tegen Odfjell-leidinggevenden van start

Drie voormalig leidinggevenden van tankopslagbedrijf Odfjell in de Botlek staan woensdag voor de rechter. Ze moeten zich verantwoorden voor een verzwegen methanollekkage op 14 oktober 2009. Toen lekten duizenden liters van het giftige en licht ontvlambare goedje uit een wagon.

Het gaat om de toenmalige directeur van het bedrijf aan de Oude Maasweg, de terminalmanager (tot 2010) en de wachtchef (vertrokken in 2012).

Het bedrijf had die bewuste woensdag haast om een wagon vol te pompen. Toen de computer die daarvoor nodig is, bleek te zijn gecrasht, besloot het bedrijf de wagon handmatig te laden.

Daarbij ging iets mis. De methanol klotste en spoot uit de tankwagon, zo staat in een intern rapport van Odfjell. De methanol werd vervolgens zonder iets te melden aan de milieudienst de afvalwaterzuiveringsinstallatie ingepompt.

Odfjell zweeg jaren over het voorval. Het kwam uit in 2013 nadat EenVandaag het interne rapport van het bedrijf in handen kreeg. De DCMR heeft toen aangifte gedaan. Nu, vier jaar later, staan drie oud-leidinggevenden, waaronder de oud-directeur, voor de rechter.

Onder de pet

Het was niet de eerste keer dat het tankopslagbedrijf zaken verzweeg. Ook in 2011 hield Odfjell zaken onder de pet, waaronder een butaanlek . Het bedrijf moest zich een aantal keer voor de rechter verantwoorden en kreeg miljoenen euro's aan boetes opgelegd.

De directeur die woensdag voor de rechter verschijnt werd naar aanleiding van de voorvallen in 2012 door de Noorse leiding ontslagen.

Als gevolg van de misstanden ging de terminal in Rotterdam bijna dicht. Ook werd bij een reorganisatie de helft van het personeel, 265 werknemers, weggestuurd. Daarnaast verloor de Rotterdamse terminal zijn belangrijkste klant: Shell.