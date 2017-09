Lekker netwerken tijdens Miljoenenontbijt in Rotterdam

Traditiegetrouw vindt in de Doelen in Rotterdam het Miljoenenontbijt plaats, de dag na Prinsjesdag. Een groep ondernemers en studenten uit de regio bespreken dinsdagmorgen de financiële gevolgen voor Rotterdam van de Miljoenennota.

Onder het genot van sandwiches, sapjes en koffie passeren diverse onderwerpen de revue, zoals Haagse regels en de hoogte van de belastingen. En er wordt natuurlijk druk genetwerkt.

Aparte ochtend

Het is voor de aanwezige ondernemers ook een wat aparte ochtend. Kees Rijkhoff van het Capelse IT-bedrijf Avantage: "Het is een miljoenennota van een demissionair kabinet. We moeten maar afwachten wat er uit de onderhandelingen komt. Wat er uiteindelijk gaat gebeuren weten we natuurlijk niet."

Burgemeester Aboutaleb spreekt op het evenement evenals VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke en hoogleraar economie Jan Willem Velthuijsen.