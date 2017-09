Liveblog teruglezen: Leidinggevenden Odfjell voor de rechter

Odfjell

De rechtbank in Rotterdam boog zich woensdag over een grote methanollekkage bij tankopslagbedrijf Odfjell in de Botlek. Drie voormalig leidinggevenden van Odfjell stonden terecht, maar de rechtszaak heeft grote vertraging opgelopen vanwege een wrakingsverzoek.

De drie bazen zouden de lekkage in oktober 2009 hebben stilgehouden voor de Milieudienst Rijnmond DCMR. Onder hen is ook de oud-directeur van het bedrijf.' De rechtbank doet over twee weken uitspraak over of de rechtbank wordt gewraakt en rechters vervangen moeten worden. Verslaggever Paul Verspeek volgde de zaak en twitterde vanuit de rechtbank: