Verdachte opgepakt voor schietpartij Rotterdam-Zevenkamp

De politie heeft dinsdag een verdachte aangehouden voor de schietpartij maandag op het Ambachtsplein in Rotterdam-Zevenkamp. De verdachte is een Rotterdammer van 26.

Bij de schietpartij is een 20-jarige man zwaargewond geraakt. Hij is met schotwonden in zijn bovenlijf naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is niet duidelijk hoe het slachtoffer er aan toe is, maar hij zou niet levensgevaarlijk gewond zijn.

De politie denkt dat de dader en het slachtoffer ruzie hebben gehad en dat daarna de verdachte een vuurwapen trok en schoot.

Al snel kwam de politie achter de identiteit van de vermoedelijke dader, waarna een arrestatieteam

Arrestatieteam hem heeft opgepakt. De Rotterdammer zit vast en wordt verhoord.