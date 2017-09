Defecte vluchtdeur hindert verkeer Maastunnel

In de Maastunnel in Rotterdam is dinsdag van zuid naar noord maar een rijstrook beschikbaar. Een van de vluchtdeuren in de tunnel is defect. De tweede rijstrook is nu omgedoopt tot vluchtstrook.

"Het is heel ongemakkelijk," erkent een woordvoerder van Stadsbeheer. "Maar veiligheid gaat voor alles. De deur moet zo snel mogelijk worden hersteld." De vluchtdeur wordt dinsdagavond vanaf 22:00 uur gerepareerd. Dit herstel moet donderdagochtend rond 06.00 uur klaar zijn. Wat er precies aan de hand is met de vluchtdeur, is nog niet bekend.