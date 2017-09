Buitenboordmotoren gestolen uit jachthaven op Flakkee

Foto: Wijkagent Smit Foto: Wijkagent Smit Foto: Karin Voorn

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag hun slag geslagen in de jachthaven in Nieuwe-Tonge. Niet alleen namen ze meerdere buitenboordmotoren mee, ook richtten ze vernielingen aan in boten in jachthaven WSV Battenoord.

Volgens één van de leden zijn zeker zeven motoren gestolen. ''Maar het kunnen er ook negen zijn,'' zegt Peter van Drunen van de watersportvereniging. De dieven zijn volgens Van Drunen handig te werk gegaan. Ze hebben twee boten losgemaakt en naar de helling gesleept. ''Daar hebben ze de motoren losgemaakt.'' Ook zijn er dingen vernield. Zo is de deur van één de schepen ingetrapt. De jachthaven ligt bij een natuurgebied, ver van de bewoonde wereld. Elk seizoen is het wel raak. Van Drunen: ''De dieven weten wanneer het seizoen een beetje voorbij is. Dan slaapt er niemand meer op de haven. Te triest voor woorden.'' De politie is woensdag langs geweest voor onderzoek op de jachthaven.