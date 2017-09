Populaire Rotterdamse Facebookpagina weer in de lucht

Fans van de populaire Facebooksite 'Kom mie uit Rotterdam dan?' kunnen opgelucht ademhalen. De pagina is weer online. "Ik ben super blij dat ik weer in de lucht ben", vertelt eigenaar Danny Kristel.

Twee weken geleden was de pagina ineens verdwenen . Danny baalde natuurlijk dat zijn site met 100 duizend volgers plotseling weg was.

"Het was vrijdagmiddag, ik had net weekend en de grond zakte weg onder mijn voeten. We hadden net de 100.000 volgers gehaald."

Een Rotterdams social media bedrijf is Danny te hulp geschoten. Met succes: de Facebookpagina staat sinds dinsdagavond weer online. Het is nog niet bekend waarom de site verdwenen was. Dat is het bedrijf nog aan het uitzoeken.