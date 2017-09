Rechtszaak Odfjell vertraagd door wraking

De rechtszaak in Rotterdam tegen drie voormalige leidinggevenden van tankopslagbedrijf Odfjell heeft grote vertraging opgelopen. Een van de advocaten heeft de rechtbank gewraakt.

De wrakingskamer beslist later of de rechters worden vervangen. In ieder geval is al besloten de inhoudelijke behandeling op een andere datum te houden. Het is onbekend wanneer dat zal zijn.

De zaak draait om een incident uit 2009, waarbij duizenden liters methanol werden gelekt. Odfjell zou onveilig hebben gewerkt en het incident bovendien hebben verzwegen.

De algemeen directeur, de terminal manager en de wachtchef van destijds staan terecht. De verdenking is ook dat personeel onder druk is gezet om onveilig te werken, vanwege commerciële belangen.

Vernietigend rapport

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) kwam in 2013 met een vernietigend rapport over de bedrijfsvoering bij Odfjell. Daaruit bleek dat het bedrijf gedurende twaalf jaar niet in staat was geweest een adequaat veiligheidsplan te ontwikkelen.

Het rapport zat niet in het dossier van de huidige strafzaak over het incident van 2009. De rechter besloot het wel toe te voegen, omdat het, als openbaar stuk, al wel een rol had gespeeld in deze zaak.

Wraken

Daarop besloot de advocaat van (voormalig) algemeen directeur Geert E. de rechtbank te wraken. Een dergelijk verzoek wordt ingediend als advocaten vermoeden dat de rechters partijdig zijn of bevooroordeeld. Een speciale wrakingskamer buigt zich nu over de kwestie.

Medeverdachte Cees D., die destijds wachtchef was, betreurt de wraking en het uitstellen van het proces. Advocaat Verbruggen: "Het gaat om stokoude feiten. Na al die jaren waren we wel eens toe aan een inhoudelijke behandeling."

Volgens Verbruggen is het incident uit 2009 een storm in een glas water. "De methanol is keurig opgevangen in een speciale kelder. Er is geen gevaar geweest voor het milieu."

Opvallend is dat oud-directeur Geert E. zelf woensdag niet bij de rechtszaak aanwezig was.