Rechtbank verklaart vader Kan van fraude Waterfront failliet

De rechtbank heeft één van de twee verdachten van de fraude bij voormalig poppodium Waterfront woensdag failliet verklaard. Het gaat om vader Kan.

Het persoonlijk faillissement van de man geeft de gemeente Rotterdam de mogelijkheid om 7,5 miljoen euro terug te vorderen.

De zoon, de andere verdachte in de zaak, heeft inmiddels aangeboden om met de gemeente Rotterdam over een regeling te praten. Daarom is de uitspraak over zijn faillissement uitgesteld.

Vader en zoon K incasseerden als huurder van het pand aan de Boompjeskade bijna acht miljoen euro van de gemeente Rotterdam. In werkelijkheid lieten zij voor slechts 270.000 euro aan verbouwingen uitvoeren. De rest van het geld staken zij in hun zak.

Uit het nieuwste verslag van de curator van ASG-Kan Holding blijkt dat de administratie nauwelijks werd bijgehouden. Naast de gemeente zijn er nog andere schuldeisers die bijna 1,3 miljoen euro zeggen te krijgen van het bedrijf.