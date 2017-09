Rotterdammer moet in België de cel in

De 25-jarige Rotterdammer John van der L. moet in België 5 jaar de cel in. Hij is veroordeeld voor het gijzelen en mishandelen van zijn vriendin in december vorig jaar.

De gijzeling speelde zich af op een camping in Poppel waar het stel verbleef met hun jonge baby en een vriend. De politie arresteerde de man nadat de vrouw een foto van haar bont en blauw geslagen gezicht naar haar broer had gestuurd. Die waarschuwde de politie. De vriend staat ook terecht. Hij wordt beschuldigd van het verkrachten van de vrouw.

Daarvan werd John van der L. vrijgesproken. De uitspraak tegen de vriend volgt nog.