Drie Feyenoorders en een Spartaan in voorselectie Jong Oranje

Feyenoorders Kevin Diks, Jeremiah St. Juste en doelman Justin Bijlow zitten in de voorselectie van Jong Oranje voor de EK-kwalificatieduels tegen Jong Letland en Jong Oekraïne.

Ook Spartaan Ilias Alhaft zit in de voorselectie van bondscoach Art Langeler, net als de voormalig Sparta-spelers Rick van Drongelen (Hamburger SV) en Denzel Dumfries (SC Heerenveen).

Jong Oranje heeft na twee kwalificatiewedstrijden één punt. De thuiswedstrijd tegen Letland is op vrijdag 6 oktober. Op 10 oktober speelt Jong Oranje in Kiev tegen Jong Oekraïne.

Het EK onder-21 vindt in juni 2019 plaats in Italië. De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks. Vier nummers twee spelen in een play-off tegen elkaar voor de laatste twee tickets.