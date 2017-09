Mini-minister van Financiën moest vanmorgen gewoon weer naar school

Wie dinsdag naar Prinsjesdag heeft gekeken, heeft hem vast wel gezien. Pal naast de minister van Financiën zat de 12-jarige Haci Nur uit Rotterdam. Hij was uitgenodigd om als mini-minister van Financiën een dagje mee te lopen met de echte minister Jeroen Dijsselbloem.

Haci kreeg de bijzondere uitnodiging dankzij burgemeester Aboutaleb. Hij koos de jongen uit, omdat hij tijdens De Week van het Geld een bijzonder antwoord invulde op de vraag wat hij als mini-minister van Financiën met al het geld zou doen.

Haci wil meer geld besteden aan rust en vrede in de stad, opvangkampen en vluchtelingen.

De 12-jarige werd na een lange dag dinsdag om 22:00 uur thuisgebracht door de chauffeur van de minister. Woensdagmorgen moest hij gewoon weer naar school, de Openbare Scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam-Charlois. In de klas liet hij trots de Miljoenennota aan zijn klasgenootjes zien.

Voor Haci was het een onvergetelijke ervaring en, hij wil later best een echte minister worden.