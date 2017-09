Boek met bevergeil luchtje van boswachter Thomas

Boswachter Thomas van der Es kennen we als het gezicht van Nationaal Park de Biesbosch, vaak met een telescoop of verrekijker voor het gezicht. Maar de Dordtenaar laat zich nu van een andere kant zien. Hij heeft een boek geschreven over ‘zijn’ gebied.

Bijzonder is dat er een geurtje zit aan het boek. In het boek is een geurspoor verwerkt van de bever, toch wel het boegbeeld van de Biesbosch.

Als je over het plaatje van de beverglijbaan wrijft kun je het ‘bevergeil’ ruiken. “Een beetje een schoensmeer/olieachtige lucht en dat laat die bever dus achter. We noemen dat bevergeil”, aldus Van der Es.

Het boek laat zien hoe de Biesbosch zich ontwikkelt heeft en staat vol met eigen ervaringen van Thomas. “Soms als boswachter, maar ook van toen ik nog maar 11 was en ik in de jaren '90 met een roeiboot door het gebied trok.”

De populaire boswachter durft in het boek ook vooruit te kijken en te dromen van bijvoorbeeld nieuwe diersoorten in zijn gebied. “Dan moet je denken aan de otter, de zalm en misschien in de verre toekomst zelfs ook wel het edelhert.”

Anderhalf jaar werkte Thomas aan het boek 'De Nieuwe Biesbosch'. De tekeningen zijn gemaakt door Stef de Ridder. Het boek wordt donderdag gepresenteerd in het Biesboschmuseum in Werkendam en is vanaf dan ook verkrijgbaar.