Hulpverleners Sint-Maarten vliegen terug

Foto: USAR

Het Urban Search And Rescue (USAR)-team van Nederlandse hulpverleners op Sint-Maarten komt vermoedelijk komend weekend terug naar huis. Op dit moment wordt gekeken of er genoeg plaats is om de 63 reddingswerkers terug te laten vliegen.

Onder hen zijn veel mensen uit onze regio. Het gaat bijvoorbeeld om specialisten van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. USAR heeft vier mensen naar Sint-Maarten gestuurd die de lokale reddingswerkers begeleiden. Er worden gesprekken met ze gevoerd en ze worden fysiek en mentaal onderzocht. Ook gaat een aantal hulpverleners naar het eiland om de lokale autoriteiten te helpen bij de coördinatie van de hulpverlening.