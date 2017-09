Gouden Penseel naar Rotterdamse illustrator

Het prentenboek Tangramkat van de Rotterdamse illustrator Martijn van der Linden is bekroond met het Gouden Penseel. Dat is de prijs voor het beste geïllustreerde kinderboek in Nederland van dit jaar.

Tangramkat won eerder dit jaar ook al een Zilveren Griffel en dingt daardoor mee naar de Gouden Griffel, de prijs voor het best geschreven kinderboek. Die wordt op 3 oktober uitgereikt tijdens het Kinderboekenbal in Amsterdam. De prijs is uitgereikt in het Rijksmuseum in Amsterdam. Tegelijk met de uitreiking is de tiende editie geopend van 'Penselen in het Rijksmuseum'. Op die (gratis te bezoeken) tentoonstelling in de Teekenschool van het museum zijn de originele illustraties te zien van de winnaars.