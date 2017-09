'Gesleep' met 104-jarige van Zevenkamp naar Zoetermeer

De 104-jarige mevrouw Buursema kan het niet bevatten. Volgens haar familie wordt zij tegen haar zin van het ene op het andere moment vanuit haar flatje in Rotterdam-Zevenkamp verhuisd naar een verpleeghuis in Zoetermeer.

Al 35 jaar woont Mirza Buursema zelfstandig in haar huidige flatje in het complex De Aarhof in Zevenkamp. Buursema, die in een rolstoel zit, heeft intensieve zorg nodig. Dus komt er al een tijd vijf keer per dag een medewerkster van Laurens langs. Ook de buren houden een oogje in het zeil en nodigen haar regelmatig uit voor een kopje koffie.

"Tot dinsdagmorgen", zegt Joyce. "Toen kwam mijn moeder ten val en werd er in samenspraak met de huisarts meteen gesproken over crisisopvang. Wij zijn daar niet op tegen, maar wel op z'n tijd, in overleg en het liefst bij ons in de buurt.

Maar tot onze grote schrik kregen we dinsdagavond plotseling te horen dat onze moeder woensdag naar een verpleeghuis in Zoetermeer zou worden verhuisd. En dat willen we niet, want dat is te ver weg en ze kent daar niemand. Dat wordt haar dood."

Volgens dochter Joyce is er veel te snel besloten. Woensdag had haar moeder helemaal geen last meer van die val. "We hebben de indruk dat de thuiszorg van Laurens dit ongelukje aangrijpt om van haar af te komen. Waarschijnlijk omdat ze zo duur is." Mevrouw Buursema zelf wil absoluut niet weg. "Zeg, zijn ze belazerd. Natuurlijk wil ik hier blijven."

Toch moet woensdag de huissleutel worden ingeleverd. En komen familie en buren voor de laatste keer bijeen in het flatje van mevrouw Buursma. Dan arriveert de ambulance om mevrouw Buursema op te halen, maar die blijkt haar rolstoel niet te kunnen vervoeren en verdwijnt weer. Niemand weet meer hoe het dan verder moet.

Dan schijnt er licht aan het einde van de tunnel als Radio Rijnmond aan mevrouw Buursma een helpende hand biedt. Rijnmond vraagt aan zorgverlener Laurens om opheldering. Dan gaat het plotseling heel snel. Laurens zegt niet verantwoordelijk te zijn voor een 'uithuisplaatsing'.

Ook zou de vijfmaal zorg die mevrouw Buursema dagelijks krijgt voor haar onvoldoende zijn. "Maar toch hervatten wij de thuishulp", zegt Arjanne Hoogendoorn van Laurens. "Want ons is gebleken dat mevrouw echt niet weg wil. We gaan dan ook proberen de relatie weer te verbeteren."

Mevrouw Buursema heeft de huissleutel weer terug en kan rustig van de schrik bekomen in haar flatje in Rotterdam-Zevenkamp.