Dordtse Syb (3) is de actieheld van 2017

De 3-jarige Syb van Maurik uit Dordrecht is de Actieheld van 2017. Dankzij de titel wordt Syb het boegbeeld van het Prinses Beatrix Spierfonds. Die schreef de verkiezing uit. Syb kreeg verreweg de meeste stemmen, namelijk 1227.

Syb is 3 jaar en heeft de spierziekte SMA. Zijn lichaam wordt door de ziekte steeds slapper. En tegen SMA bestaat nog geen remedie.

"Het is gelukkig niet een veel voorkomende ziekte, maar daardoor is er ook nog weinig bekend. Wij komen daarom in actie om de ziekte de wereld uit te helpen" zegt Esther van Maurik, de moeder van Syb.

Dit jaar heeft de jonge actieheld samen met zijn ouders en broertje 6000 euro opgehaald voor onderzoek naar zijn ziekte. Het Prinses Beatrix Spierfonds biedt het gezin een dagje uit naar Disney on Ice aan, iets waar Syb en zijn moeder naar uit kijken.

"We maken veel uitstapjes met Syb, want we zien dat hij daar heel erg van geniet. Een speeltuin is niet heel aantrekkelijk, omdat hij daar niets kan doen. Deze voorstelling is juist leuk, omdat hij daar naar kan kijken, en hij is fan van Disney."