Capelle snel klaar in de beker tegen Roda

Het bekeravontuur van VV Capelle blijft beperkt tot de eerste ronde. De ploeg uit de Derde Divisie ging op Sportpark 't Slot met 0-5 onderuit tegen eredivisionist Roda JC.

Al snel kwam Capelle op achterstand door een doelpunt van Dani Schahin in de zesde minuut (0-1). De voorbereidende actie was van Simon Gustafson, die door Feyenoord voor een seizoen aan Roda JC is verhuurd. Zeven minuten later maakte oud-Spartaan Nathan Rutjes 0-2 voor de Limbugers.

Capelle claimde even na dat doelpunt een penalty vanwege een handsbal van Jannes Vansteenkiste, maar de scheidsrechter wilde daar niets van weten. In de veertigste minuut maakte de Duitse aanvaller Mario Engels het derde doelpunt van Roda JC (0-3).

Na de rust konden de Capellenaren niet meer tot scoren komen. De gasten uit Kerkrade waren nog tweemaal trefzeker via invaller Célestin Djim, die de 0-4 en 0-5 op zijn naam schreef.

Capelle - Roda JC 0-5 (0-3)

6' 0-1 Schahin

13' 0-2 Rutjes

40' 0-3 Engels

83' 0-4 Djim

84' 0-5 Djim

Opstelling Capelle: Van der Meer, Jaliens, Dams, Letterie, Van Lunteren, Avdic, Kousemaker, Rothman, Vincken, Van der Sande, Vyent