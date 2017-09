VIDEO: Staande ovatie voor Ennio Morricone in Ahoy

Een minutenlange staande ovatie. Dat kreeg de 88-jarige Italiaanse componist Ennio Morricone dinsdagavond in Ahoy Rotterdam.

Na afloop waren de bezoekers lyrisch over het optreden: "Het is iemand die we al heel lang hadden willen zien, het is iemand uit onze jeugd", zegt een van hen. "Ik ken de films alleen van de Sergio Leone, maar het is te gek om dit mee te kunnen maken", aldus een ander.

Ennio Morricone maakte de soundtracks voor films als 'Once Upon A Time In The West’ en 'The Untouchables’. Ondanks zijn hoge leeftijd blijft de Italiaan overal ter wereld optreden.

De 88-jarige Morricone heeft in zijn lange carrière meer dan 500 soundtracks gecomponeerd en ruim honderd eigen muziekstukken geschreven.