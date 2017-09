Arrestatie voor betasten meisje in appartementencomplex

Een 27-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het betasten van een jong meisje. De arrestatie was maandag in de Coolhaven in Rotterdam, zo maakte de politie woensdag bekend.

Op woensdagmiddag 16 augustus werd het meisje door een man in een appartementencomplex aan de Coolhaven betast. Dat gebeurde in een ruimte waar vuilcontainers staan. Het meisje verzette zich hevig en schreeuwde om hulp. Toen daar mensen op afkwamen, ging de man er vandoor. Onderzoek en gesprekken met getuigen leverden geen aanwijzingen op richting de dader. Sporenonderzoek deed dat nu wel. Hoe oud het slachtoffer precies is, heeft de politie niet bekendgemaakt. De verdachte wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.