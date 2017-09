400 kilo cocaïne onderschept

Foto: OM

In de haven van Rotterdam is een partij cocaïne onderschept. De drugs zaten in een container met autobanden uit Panama voor een bedrijf in Moerdijk.

De douane en politie hadden een tip gekregen over de partij. In de container vonden ze 16 tassen met elk 25 pakketten coke. In totaal gaat het om 400 kilo met een waarde van zo'n 10 miljoen euro. De drugs zijn vernietigd. Het is niet bekendgemaakt of er iemand is aangehouden.