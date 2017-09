Heerenveen ook in de beker te sterk voor Excelsior

Excelsior kan zich volledig gaan focussen op de eredivisie. Het team van trainer Mitchell van der Gaag ging woensdag in het Van Donge & De Roo Stadion met 2-1 onderuit in het bekerduel tegen sc Heerenveen. Daarom zit de KNVB Beker voor de Kralingers er al na één ronde op. Zaterdag eindigde de competitiewedstrijd tussen Excelsior en Heerenveen ook in 1-2.

Het begin van de wedstrijd verliep dramatisch voor de ploeg uit Rotterdam-Oost. Arber Zeneli, die net als afgelopen zaterdag trefzeker was op Woudestein, maakte binnen het eerste kwartier al twee goals voor Heerenveen. Daardoor leidde de gasten al na veertien minuten met 0-2. De Kralingers konden in de eerste helft in aanvallend opzicht weinig brengen.

Strafschoppen

Ali Messaoud en Luigi Bruins bleven na de rust in de kleedkamer van Excelsior achter. Mike van Duinen en Desevio Payne verschenen vervolgens binnen de lijnen. De Kralingers speelden een betere tweede helft en kregen kansen.

Sterker nog, Excelsior mocht twee keer een strafschop nemen vanwege twee keer hands. De eerste penalty werd in de 64e minuut gemist door Zakaria El Azzouzi, die zijn inzet geklemd zag worden door Heerenveen-doelman Wouter van der Steen. Acht minuten later was het wel raak voor de roodbroeken. Van Duinen ramde in zijn strafschop wel binnen (1-2).

Vervolgens probeerden de Kralingers minimaal een verlenging uit het vuur te slepen, maar dat lukte uiteindelijk niet voor Excelsior.

Excelsior - sc Heerenveen 1-2 (0-2)

8' 0-1 Zeneli

14' 0-2 Zeneli

72' 1-2 Van Duinen (penalty)

Bijzonderheid: Zakaria El Azzouzi miste een strafschop (64')

Opstelling Excelsior: Kristinsson; Karami, De Wijs, Faes (84' O'Neill), Massop; Faik, Messaoud (46' Payne), Koolwijk; Vermeulen, El Azzouzi, Bruins (46' Van Duinen)