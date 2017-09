Rotterdammer opgepakt in Leeuwarden

Een 29-jarige Rotterdammer is in Leeuwarden aangehouden terwijl hij in een gestolen auto reed. De wagen was maandag gestolen in een buitenwijk van Leeuwarden.

In de nacht van dinsdag op woensdag zagen agenten rond 01.00 uur dat de auto werd geparkeerd aan de rand van het centrum. De Rotterdammer zat achter het stuur. Omdat hij weigerde mee te werken aan een blaastest werd hij opgepakt. Hij moest zijn rijbewijs inleveren. De politie onderzoekt wat zijn rol is geweest bij de diefstal van de auto.