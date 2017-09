Feyenoord met moeite een ronde verder

Feyenoord-ADO Den Haag

Feyenoord is de enige regioploeg die een ronde verder gaat in het bekertoernooi. De bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag verliep heel moeizaam voor de Rotterdammers, maar het team van trainer Giovanni van Bronckhorst zegevierde in de eerste ronde uiteindelijk met 2-0.

De beginfase van Feyenoord was matig. ADO was scherper en deed de Rotterdamse defensie een aantal keer bibberen. Zo knalde ADO-spits Bjørn Johnsen in de 22e minuut een bal de tribunes in, terwijl hij alle vrijheid om op goal uit te halen. De grootste kans van de Rotterdammers kwam op naam van Eric Botteghin, die de bal uit een vrije trap naast kopte. Beide ploegen gingen zonder doelpunten rusten. Na de rust moest het beter bij de Rotterdammers, maar de Hagenezen boden prima weerstand. Een kwartier voor tijd werd de ban pas eindelijk gebroken. De ingevallen Bilal Basacikoglu wist vanaf de linkerkant Steven Berghuis te vinden, die in de 73e minuut voor Feyenoord raak schoot (1-0). Nadat ADO-speler Donny Gorter vanwege een handsbal op de lijn een rode kaart had gekregen, mocht Michiel Kramer vanaf elf meter aanleggen en de 2-0 op het scorebord zetten. Feyenoord - ADO Den Haag 2-0 (0-0) 73' 1-0 Berghuis

83' 2-0 Kramer (penalty) Opstelling Feyenoord: Jones; Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Amrabat; Berghuis, Kramer, Larsson (64' Basacikoglu)