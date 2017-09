PvdA wil wethouder groen in Rotterdam

Rotterdam moet veel meer geld uittrekken voor natuur en groen. Het moet net zo belangrijk worden als sport en cultuur. Dat vindt de PvdA in Rotterdam. Ook moet er een eigen wethouder voor groen komen.

De PvdA reageert daarmee op de noodkreet van particulieren die zich in de stad met allerlei natuurprojecten bezig houden. Dat zijn bijvoorbeeld kleine moestuinen die door mensen in achterstandswijken onderhouden worden.

De initiatiefnemers van Groen010 zeggen dat ze nu moeilijk antwoord op hun vragen krijgen of moeite hebben om zelfstandig een subsidieaanvraag in te dienen. Daarom willen ze nu een groenloket en de PvdA is het daarmee eens.

"De groene initiatieven zien door de bomen het bos niet meer als het gaat om ambtelijke toestanden waar ze tegen aanlopen", zegt PvdA-raadslid Barbara Kathmann. "Eigenlijk is het belangrijk dat zo'n loket groen hetzelfde gaat behandelen zoals we nu bijvoorbeeld met sport en cultuur doen."

"We vinden sport en cultuur allemaal heel belangrijk en daar willen we ook geld voor uittrekken. Groen is eigenlijk even belangrijk en misschien nog wel belangrijker. Daarom moet er een loket komen."