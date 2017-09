Kritische Van der Gaag: 'Het is te weinig geweest'

Mitchell van der Gaag baalt van zijn ploeg na de bekernederlaag in eigen huis tegen sc Heerenveen (1-2). De oefenmeester van Excelsior was na afloop van het duel kritisch op zijn ploeg: "We doen onszelf niet te kort. Wat we in de eerste helft lieten zien, was erg slecht. Zeker in de eerste helft mochten we blij zijn dat we met een 0-2 achterstand de rust in gingen."

Van der Gaag verwijt zijn ploeg inzet en motivatie tijdens de eerste helft. "Je speelt voor de beker, wat een extra stimulans en afleiding kan zijn van de competitie. Ook hebben we thuis niet gewonnen, dus was er genoeg om voor te spelen". Volgens de trainer van Excelsior moet zijn ploeg vanavond een goede les hebben geleerd. "We zijn, als we niet volle bak geven, geen goede ploeg. Als we denken dat we alles op halve kracht kunnen doen, dan spelen we een eerste helft zoals vandaag."

In de rust deed Van der Gaag een aantal wisselingen, dat redelijk goed uitpakte. Excelsior kwam in de tweede helft beter voor de dag, maar bij de trainer blijft vooral de slechte eerste helft hangen. "Het is zaak om elkaar op de verantwoordelijkheden te wijzen."