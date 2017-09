Amrabat over Feyenoord-ADO: 'Het was niet best'

Sofyan Amrabat maakte woensdag in de eerste ronde van het bekertoernooi zijn basisdebuut bij Feyenoord. De middenvelder kon afgelopen week terugkijken op twee goede invalbeurten tegen Manchester City en PSV, waarna zijn basisplaats tegen ADO Den Haag in de beker niet helemaal als een verrassing kwam: "Ik geef iedere dag gas. De minuten die ik krijg, probeer ik zo goed mogelijk in te vullen. Het is aan de trainer. Natuurlijk vind ik ook dat ik moet spelen."

Na afloop van de bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag was Amrabat eerlijk: "Het belangrijkste is dat we gewonnen hebben, maar het was niet best vandaag". Hij zegt dat beide ploegen er een moeizame wedstrijd van maakten. "ADO speelde veel de lange bal naar de spits en kwam om te vechten. Ik denk dat we ook niet goed begonnen. We zaten niet gelijk in de wedstrijd."

Amrabat zegt dat de spelersgroep de kritiek op zijn teamgenoot Michiel Kramer meekrijgt. "Maar daar proberen we ons van af te sluiten. We steunen elkaar: in goede en slechte tijden." De middenvelder zegt dat de selectie van Feyenoord het hoofd koel houdt. "Mensen van buitenaf proberen ertussen te komen en misschien onrust te creëren. Maar we zijn bezig om te presteren en iedere week beter te worden. Dan hebben we elkaar nodig."