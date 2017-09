VN-klimaatcentrum komt in Rotterdam

Rotterdam en Groningen worden de thuishavens van het VN-kenniscentrum voor klimaatadaptatie (GCECA). Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) hebben deze twee steden de meest overtuigende plannen op tafel gelegd.

Het GCECA adviseert landen hoe zij zich het best kunnen aanpassen aan klimaatverandering, met name op het gebied van infrastructuur en landbouw. Volgens Dijksma is dit prachtig nieuws voor de twee steden, omdat zij zich zo "wereldwijd goed op de kaart" zetten.

Ook de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg (Duurzaamheid) is trots op de komst van het klimaatcentrum. "We hebben gelobbyd om het hierheen te krijgen. Rotterdam heeft ervaring met klimaatadvies geven."

Grootste vestiging



De twintig medewerkers die het GCECA ongeveer krijgt, worden in Rotterdam ondergebracht in een klimaatneutraal drijvend kantoor. Groningen kiest voor een duurzaam kantoorgebouw.

Rotterdam wordt de grootste vestiging. Waar en wanneer het centrum precies komt in de stad is nog onduidelijk.

'Binnen een paar maanden in het centrum'



"We willen het in het centrum neerzetten, zodat mensen met de trein kunnen komen. We moeten nog de puntjes op de i zetten, maar binnen een paar maanden hopen we het te openen."

In februari werd bekend dat het VN-klimaatinstituut in Nederland zou komen. Naast de combinatie Rotterdam-Groningen hadden zes andere kandidaten een voorstel ingediend.