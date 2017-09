Donderdag in Bureau Rijnmond

Het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond op TV Rijnmond besteedt donderdag onder meer aandacht aan een overval in Sliedrecht en diefstallen in Rotterdam.De politie is op zoek naar een overvaller van het tankstation aan de Deltalaan in Sliedrecht. Hoewel hij op 20 april iemand bedreigde met een vuurwapen, sloeg hij op de vlucht zonder buit. De man ging als een haas ervandoor toen het slachtoffer alarm sloeg.

Agenten zijn toch nog naar hem op zoek en laten videobeelden van de overvaller zien. Twee horloges

In twee andere zaken staat een horloge centraal. Op de Oldegaarde in Rotterdam werd de Breitling van een 58-jarige man gestolen nadat hij deze via Marktplaats te koop had aangeboden. In twee andere zaken staat een horloge centraal. Op de Oldegaarde in Rotterdam werd de Breitling van een 58-jarige man gestolen nadat hij deze via Marktplaats te koop had aangeboden. De zogenaamde kopers waren niet van plan geld voor het sieraad neer te tellen. Zij mishandelden de man en gingen er met het horloge vandoor. In Vlaardingen werd ook een horloge gestolen. In dit geval uit een winkel op de Hoogstraat. Dit was een goedkoper horloge dan de Breitling. Pinners

Tenslotte laat de politie beelden zien van pinpasdieven. Een 80-jarige vrouw uit Rotterdam en een 92-jarige Vlaardingse zijn bestolen van hun pinpas en raakten daarna een groot geldbedrag kwijt.



Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17.20 uur te zien op RTV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17.00 uur.