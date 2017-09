Bezorgde omwonenden bieden politiek petitie aan tegen GenX

De Tweede Kamer debatteert donderdag over een rapport van minister Lodewijk Asscher over de Dordtse chemiefabrieken DuPont en Chemours. Vooraf wordt een petitie tegen de uitstoot van GenX aan de leden van de kamercommissie Sociale Zaken aangeboden.

De Dordtse bedrijven zijn de afgelopen tijd vaak in het nieuws geweest vanwege de uitstoot van PFOA en GenX. Die stoffen zouden onder meer kankerverwekkend zijn en vruchtbaarheidsproblemen geven.

Debat

Kamerlid Jessica van Eijs van D66 vroeg het debat over DuPont en GenX aan. Haar partij wil in de Tweede Kamer aandacht voor een informatieplicht voor bedrijven in de industrie. Het debat begint om 10:15 uur en is live te volgen.

Een half uur eerder biedt de actiegroep StopGenX een petitie aan. De leden eisen dat de fabrieken stoppen met het lozen van giftige stoffen.

Zorgen

Onder anderen omwonenden van DuPont en Chemours maken zich zorgen, omdat de stoffen via de lucht en het water vrij komen. Zo is op meerdere plekken in het drinkwater GenX gevonden. Ook in de grond rondom de fabrieken werden beide stoffen ontdekt.

Onderzoekers van de Vrije Universiteit raden omwonenden af groenten en fruit uit eigen tuin te eten. Zij hebben monsters uit de omgeving van de fabriek onderzocht. Daarop werden hogere concentraties GenX gevonden. Het RIVM doet meer onderzoek .