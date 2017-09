Zaterdag op TV Rijnmond: De laatste 5 minuten

Aanstaande zaterdag zendt TV Rijnmond de documentaire 'De laatste 5 minuten' uit. In deze documentaire staat de misschien wel meest krankzinnige editie van Sparta-Excelsior centraal, die van zondag 16 mei 2010.

Het was een thriller, dat duel tussen 'Spangen' en 'Kralingen' in de nacompetitie van het seizoen 2009/2010. Sparta ging tijdens de slotfase van de wedstrijd van de hel naar de hemel en weer terug. Excelsior leek veroordeeld tot nog een jaartje in de Jupiler League, maar de 1-1 in deze meeslepende confrontatie bracht de Kralingers na twee jaar weer terug in de eredivisie.

'De laatste 5 minuten' is zaterdag om 17.25 uur te zien op TV Rijnmond en wordt ieder uur herhaald.