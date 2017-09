'Gepimpte' schoenen en fietsen tijdens de Schoolbrengdag

"Ik heb een aardbei voorop mijn fiets en een boog vol met crêpepapier en dat zit ook op de stangen." Lars ging donderdag vanwege de Schoolbrengdag op een wel heel speciale manier naar school, namelijk met een kleurrijke, gepimpte fiets.

En hij was niet de enige. Leerlingen van basisschool Buten de Poorte in Goedereede mochten allemaal met versierde fietsen of schoenen naar school als ze waren komen lopen of fietsen. Naast de fietsen en schoenen was ook het schoolplein helemaal versierd.

Al die versieringen zo vroeg op de morgen hadden natuurlijk een reden: "Wij vieren vandaag Schoolbrengdag en dat betekent dat alle kinderen gestimuleerd worden op de fiets of lopend te komen", zegt directeur van de school Sandra Bruggeman.

Veel voordelen



Tijdens deze zestiende editie van de Schoolbrengdag worden ouders bewust gemaakt van de voordelen om de auto 's ochtends te laten staan.

Zo zien en beleven kinderen op de fiets of lopend veel meer, hebben ze gelijk lichaamsbeweging en leren ze hoe ze om moeten gaan met het verkeer.

Thema



Om het lopen en fietsen naar school extra leuk te maken, is er dit jaar een thema aan de Schoolbrengdag verbonden, namelijk 'Pimp je fiets'.

Ook Sara en Fieke hebben hieraan mee gedaan. "We hebben veertjes op de fietsmand gedaan die we op het strand hebben gevonden. Dat was erg leuk."

School doet ook mee



Om het goede voorbeeld te geven aan alle ouders en kinderen loopt ook het hoofd van de school donderdag ook op gepimpte schoenen rond, maar helemaal lopen van huis naar school zat er niet in.

"Dat was voor mij helaas te ver weg, maar ik dacht, ik loop dan in ieder geval het laatste stukje".