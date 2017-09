Natuurmonumenten showt Tiengemeten live op Facebook

Boswachters van Natuurmonumenten doen donderdag mee aan een bijzonder project op Facebook. Tijdens een estafette-uitzending van twaalf uur laten ze live meerdere natuurgebieden in Nederland zien. Om 14:00 uur komt eiland Tiengemeten in het Haringvliet in beeld.

De eerste medewerkers gingen al om 04:00 uur de natuur in. Een van de boswachters die meedoet aan HerfstLive is Chantal van Burg. Zij streamt Tiengemeten op de Facebookpagina van Natuurmonumenten.

Vogels spotten



"Ik begin op de pont al met filmen en neem iedereen mee met de vaartocht", vertelt Van Burg. "Daarna stap ik op de fiets met een vogelkenner en stippen we bijzondere soorten aan."

Natuurmonumenten hoopt dat kijkers na HerfstLive zelf de natuur intrekken. "We willen laten zien wat voor natuurlijk schoon we hebben, prikkelen om naar buiten te gaan en vertellen wat je recreatief kan doen in Nederlandse natuurgebieden."

Estafette



Iedere kijker hoopt tijdens de uitzending op Facebook natuurlijk op bronstige herten of een voorbij zwemmende bever, maar het is afwachten of je überhaupt dieren ziet, zegt Van Burg. "Dat is ook het spannende aan de natuur. Het is spontaan."

Naast Tiengemeten laten boswachters van Natuurmonumenten ook onder meer de Veluwe, het Waterloobos en de Loonse en Drunense Duinen zien. HerfstLive is de hele dag te zien op de Facebookpagina van Natuurmonumenten. Iedere locatie is een half uur tot drie kwartier te bewonderen.