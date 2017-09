Vergeten Verhalen: wie was Prins Alexander?

De Prins Alexanderpolder bij Rotterdam is in de tweede helft van de 19e eeuw ontstaan door het droogmalen van verschillende plassen. Op 26 oktober 1866 start de bouw van het eerste gemaal. Prins Alexander legt de eerste steen van dat gemaal.

Prins Alexander wordt op 25 augustus 1851 geboren. Zijn volledige naam is Willem Alexander Carel Hendrik Frederik. Alexander is de derde zoon van koning Willem III en Sophie van Wurtemberg. De tweede zoon Maurits (1843-1850) is al overleden als Alexander wordt geboren. De oudste is Willem, geboren in 1840.

Lelijk

Willy Hilverda van de Historische Vereniging Prins Alexander: "Eigenlijk was prins Alexander een beetje sneue figuur. Hij was een beetje ziekelijk en een echt moederskindje. Hij was ook nog erg lelijk. Zelfs z'n eigen moeder schrijft op een gegeven moment 'he is so ugly' aan een Engelse vriendin".

Na zijn jeugd aan het hof in Den Haag gaat Alexander geschiedenis en staatsrecht studeren. Beide studies maakt hij niet af. Met zijn vader heeft hij een slechte relatie. De dood van zijn moeder Sophie in 1877 en broer Willem in 1879, grijpt hem zeer aan. Met de dood van Willem wordt Alexander kroonprins.

Ook prins Alexander wordt niet oud. Hij overlijdt in 1884 aan typhus in zijn huis aan de Kneuterdijk in Den Haag. Alexander is 32 jaar oud geworden. Willem III is in 1879 met Emma getrouwd. Hun enige kind is Wilhemina. Zij is vier jaar als Alexander overlijdt en wordt dan troonopvolger.

Begrafenis

"Willem III is dan met Emma en de kleine Wilhelmina op vakantie als Alexander overlijdt. Hij heeft geen zin om terug te komen, daardoor wordt Alexander pas drie weken na zijn dood begraven", aldus Hilverda. De begrafenis van prins Alexander is in de Nieuwe Kerk in Delft.

In oktober 1866 is Prins Alexander dus bij de start van de aanleg van de Prins Alexanderpolder. De polder wordt drooggemalen door vier gemalen. Het eerste gemaal staat bij Kralingse Veer. Prins Alexander legt de eerste steen met een zilveren troffel.

De dan 15-jarige prins houdt ook een toespraak: 'Mijne Heren! Het verheugt mij, ja het verheugt mij de toestemming van Z.M. de Koning te hebben ontvangen tot het leggen van de eerste steen van een gebouw dat tot zulk een belangrijk werk is bestemd. Ontvangt daarom mijn dank voor uw uitnodiging, maar ook vooral mijn dank voor de eer van mijn naam aan dit

gebouw te hebben gegeven. Met deze dank, hartelijk en innig gemeend wens ik u geluk met dit werk, wens ik u voortdurende zegen op deze onderneming.'

Later wordt niet alleen het gemaal maar de hele polder naar prins Alexander vernoemd. Op 31 mei 1873 komt daarvoor toestemming van het Koninklijk Huis. De Historische Vereniging Prins Alexander speelt met theaterstichting Het Lage Licht een aantal voorstelling over de geschiedenis van de polder. De Prinsen Polder Parade is in het weekend van 22 t/m 24 september.