Dronken Dordtenaar slaat personeel van café met hamer

Een 46-jarige dronken Dordtenaar heeft woensdagavond de eigenaar en een medewerker van een café aan de Voorstraat in Dordrecht met een hamer geslagen. Beide mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.

De verdachte werd eerder op de avond bij het café geweigerd, omdat hij te veel gedronken zou hebben. De man was het hier niet mee eens en kwam later op de avond terug met een hamer in zijn hand.

De medewerker werd door de verdachte met de hamer op zijn hoofd geslagen en ook de eigenaar moest het ontgelden. Hij werd geslagen terwijl hij zijn collega wilde beschermen.

Toen de politie bij het café aankwam, stond de verdachte nog voor de deur. Hij werd direct in de boeien geslagen en daarna naar het bureau gebracht. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling.