Lichtgewonden bij ongeluk op N59

Ambulance Voertuigen Stockfoto (Foto: Tom van Vark)

Twee mensen zijn donderdagochtend gewond geraakt op de N59 ter hoogte van Den Bommel. Meerdere auto's klapten op elkaar nadat de bestuurder van een bestelbus op zijn navigatie had gekeken en niet in de gaten had dat het verkeer stilstond.

Het ongeluk gebeurde rond 11:30 uur bij de verkeerslichten van de kruising met de Schaapsweg. Vier auto's stonden te wachten voor het stoplicht toen de achterste auto werd geraakt door het busje. In de lesauto zaten een leerling en een rijinstructeur. Zij zijn lichtgewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.