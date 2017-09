Rotterdammer gaat voor goud bij Invictus Games

Rotterdammer Paulus Mathijssen gaat komende week in het Canadese Toronto op jacht naar eremetaal bij de Invictus Games. Dat is een evenement voor gewonde militairen in de stijl van de Olympische Spelen.

Mathijssen is ook zo'n veteraan. Hij won bij de vorige Invictus Games al goud op de 100 en 200 meter sprint. "Hardlopen is mijn passie," vertelt hij daarover. Niet alleen zijn militaire wonden moesten helen voordat hij dit succes kon behalen. Vlak na zijn herstel kreeg hij te maken met kanker en moest hij zijn topsportloopbaan beëindigen. Samen met voormalig topsprinter Patrick van Luijk werkte Mathijssen de afgelopen periode toe naar de Invictus Games, waar het voor hem tussen 23 en 30 september moet gaan gebeuren.