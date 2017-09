Nieuwe bloedonderzoeken onder omwonenden DuPont/Chemours

De overheid breidt het bloedonderzoek onder omwonenden van de Dordtse chemiebedrijven DuPont en Chemours uit. Bewoners van Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht die na 1970 zijn geboren en in buurt van de fabrieken wonen of hebben gewoond, kunnen gratis hun bloed laten testen.

Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) donderdag gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer over DuPont en Chemours.

Veel omwonenden maken zich zorgen vanwege de uitstoot van de giftige stoffen PFOA en GenX. De Dordtse bedrijven hebben die stoffen jarenlang gebruikt in de teflonfabriek, terwijl ze kankerverwekkend kunnen zijn en onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken.

Eerder deed het RIVM al een onderzoek onder 450 willekeurig gekozen omwonenden. Daaruit bleek dat de kans dat mensen nu nog ziek worden door PFOA klein is.

Met name (ex-)werknemers en direct omwonenden zijn lang blootgesteld aan veel PFOA en liepen dus gezondheidsrisico's. Hoe verder men van de fabriek woonde of werkte, hoe lager de concentraties in het bloed bleken te zijn, zo zei het RIVM.

Volgens de staatssecretaris worden de inwoners binnenkort geïnformeerd. Het onderzoek zou in oktober moeten worden uitgevoerd.