Magnesiumgehalte in bloed kan wijzen op dementie

Ouderen met een laag of hoog magnesiumgehalte in hun bloed kunnen vaker dement worden dan ouderen met gemiddelde waarden. Deze mogelijk nieuwe risicofactor kan een nieuw aanknopingspunt zijn voor het behandelen of voorkomen van dementie.

Volgens wetenschappers van het Erasmus MC in Rotterdam is het risico op dementie bij een afwijkende spiegel 30 procent hoger. Zij deden onderzoek onder 9500 mensen. Magnesium is een mineraal dat een belangrijke rol speelt bij de werking van spieren en zenuwen. Het zit in voeding zoals spinazie, amandelen, cashewnoten, soja- en zwarte bonen, granen, yoghurt en avocado's. Medicijnen van invloed

Het magnesium in het bloed van ouderen wordt meestal niet gemeten door huisartsen en internisten. "Magnesiumwaarden zijn vrij constant, dus dit hoeft niet heel vaak. Maar een check op gezonde waarden kan geen kwaad in het kader van dementie", zegt hoogleraar neuro-epidemiologie Arfan Ikram. Hij wijst erop dat ouderen vaak medicijnen slikken die de magnesiumspiegel kunnen verlagen, zoals plastabletten of maagbeschermers. Vervolgonderzoek

De relatie tussen het magnesiumgehalte en dementie is nog niet eerder aangetoond. Het Erasmus MC geeft wel aan dat er vervolgonderzoek nodig is.