Gevonden dode baby Rotterdam begraven

Het gedicht van stadsdichter Derek Otte

De dode baby, die op 3 augustus op de Antoine Platekade in Rotterdam werd gevonden, is donderdagochtend begraven. De uitvaart was geregeld door de gemeente Rotterdam en vond plaats op de Zuiderbegraafplaats.

Aanwezig tijdens de afscheidsceremonie waren onder andere wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg), betrokken rechercheurs, buurtbewoners en de vrouw die de baby heeft gevonden. Stadsdichter Derek Otte droeg een gedicht voor. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de dood en de identiteit van het jongetje dat werd gevonden in een vuilniszak dat verstopt lag in een plantenbak. Ook de moeder van de baby wordt gezocht. Uit de uitslagen van DNA-onderzoek blijkt dat de moeder van het kindje oorspronkelijk afkomstig is uit Zuidoost Azië.