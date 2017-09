KNVB onderzoekt strafschoppenserie Ambachtse arbiter

Scheidsrechter Marc Nagtegaal uit Hendrik-Ido-Ambacht staat centraal in het onderzoek dat de KNVB is begonnen naar aanleiding van de strafschoppenserie na het bekerduel FC Lisse - Hoek. Bekeken wordt of de arbiter in de fout is gegaan.

De wedstrijd eindigde in 2-2. In de noodzakelijke penaltyserie koos Nagtegaal voor een andere volgorde van nemen. De strafschoppen werden niet om en om genomen, zoals moet volgens de geldende spelregels, maar volgens het ABBA-systeem waar de UEFA momenteel mee experimenteert. ''Er is een procedurefout gemaakt,'' zegt Nagtegaal, ''meer kan ik niet zeggen.'' De KNVB heeft de kwestie neergelegd bij de onafhankelijke adviesgroep spelregels en de internationale spelregelcommissie IFAB. Het bestuur betaald voetbal zal met het advies moeten beslissen of de uitkomst geldig is (5-4 voor Lisse). De kans bestaat ook dat de penaltyserie (of wedstrijd) ongeldig wordt verklaard vanwege een foutieve strafschoppenserie. Loting

Bij de loting voor de tweede ronde van de KNVB Beker gaat donderdagavond het balletje FC Lisse/Hoek in de koker.