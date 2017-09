Dovenonderwijs in Rotterdam

Mondstandoefeningen de klas naailes voor de meisjes de tuin van de school aan de Coolsingel

In Rotterdam wordt al sinds 1847 dovenonderwijs gegeven. Dat begint bij de chirurg Machiel Polano. Hij werkt in het Coolsingelziekenhuis en woont in de Wijnstraat. Twee van zijn zeven kinderen zijn doof.

Hij haalt de Duitse dovenonderwijzer David Hirsch naar Rotterdam om zijn kinderen les te geven. Al gauw zijn meer mensen geïnteresseerd en ontstaat een schooltje in het huis van Polano. Op initiatief van artsen van het Coolsingelziekenhuis gaat dat schooltje in 1853 verder als de Vereeniging Inrigting voor Doofstommen-Onderwijs. Het Stadsarchief Rotterdam heeft onlangs twee foto-albums gekregen van deze Inrigting. Het gaat om albums met foto's uit begin twintigste eeuw. Foto's:

- mondstandoefeningen in de klas op de dovenschool

- klaslokaal met kinderen in halve cirkel zodat ze elkaar kunnen zien

- meisjes krijgen ook les in huishoudelijke taken

- tuin achter de school aan de Coolsingel