Waarschijnlijk geen MotoGP-debuut voor Van der Mark

Michael van der Mark (archieffoto)

Michael van der Mark gaat komend weekend in principe niet van start in de Grote Prijs van Aragón. De Rotterdammer was aangewezen om in Spanje motorcoureur Valentino Rossi te vervangen, maar de Italiaan heeft van de artsen groen licht gekregen om toch mee te doen. Dat betekent dat Van der Mark waarschijnlijk een streep moet zetten door zijn debuut in de MotoGP.

Van der Mark blijft wel 'stand-by', mocht het toch niet gaan met de 38-jarige Italiaan. Het fabrieksteam van Yamaha had de 24-jarige Nederlander aangewezen als vervanger van Rossi, die drie weken geleden een dubbele beenbreuk opliep. Rossi stapte begin deze week alweer op zijn motor om te trainen en doorstond met succes de medische keuring. Daarom mag de Italiaan meedoen aan de GP.