Stoptobercamper strijkt neer in Dordrecht

Het contrast is groot op de Leerparkpromenade in Dordrecht. Naast de asbak en de rokende scholieren van het Da Vinci College heeft donderdagmiddag ook de Stoptobercamper, de wagen waar je juist terecht kan met vragen op het gebied van het stoppen met roken, een plek gevonden.

In oktober zullen weer tienduizenden mensen via Stoptober een poging wagen om sigaretten links te te laten liggen. Via de app ontvangen deelnemers 28 dagen lang elke dag berichten die aanmoedigen en helpen vol te houden als het even wat minder gaat. En op social media kan je contact houden met medestoppers.

Maar waarom in oktober, terwijl de meesten juist in januari beginnen met goede voornemens? "Veel mensen willen stoppen in januari, maar dan wil je ook meer gaan bewegen en gezonder gaan eten", zegt Debbie van der Linden van de GGD.

"Dit is eigenlijk een extra moment, zo na de zomervakantie, om weer een goed voornemen waar te maken."

Campertour

De camper van Stoptober trekt door het hele land. In en rondom de camper zijn deskundigen op het gebied van stoppen met roken aanwezig. Bij hen kan je terecht met vragen. Ook wordt door middel van proefjes laten zien hoe slecht roken nu eigenlijk is.

De camper lijkt hier tussen de rokende scholieren dus op de juiste plek te staan, maar of zij zich ook wat aantrekken van de Stoptobercampagne is nog maar de vraag.

"Voor mij werkt dit niet. Het is een verslaving en het is moeilijk om te stoppen. Ik kan het wel proberen, maar ik weet van mezelf dat dat niet gaat lukken", zegt een van de scholieren tegen de verslaggever.