FC Dordrecht wil zich revancheren: 'Dit kon niet'

FC Dordrecht heeft vrijdag wat goed te maken na de pijnlijke bekeruitschakeling tegen de amateurs van GVVV. De Schapenkoppen gaan bij hekkensluiter Helmond Sport op bezoek. Het verschil tussen beide teams is drie punten, dus een overwinning tegen een directe concurrent is erg welkom. Dat weten ook Robert Mutzers en Denis Mahmudov.

Mutzers zegt dat de knop om moet na het verlies in het bekertoernooi: "We hebben er met z'n allen over gesproken. Iedereen was het erover eens dat deze nederlaag niet kan. Ik vind dat het daarna klaar moet zijn. We gaan weer verder." Een Dordtse zege is nodig om de aansluiting met de middenmoot te houden. "We moeten niemand onderschatten. We moeten ons spel van de laatste weken spelen en die lijn doortrekken."

Afgelopen zomer kwam Mutzers over van de amateurs van De Treffers. Na vijf wedstrijden heeft de aanvaller twee doelpunten en één assist achter zijn naam staan: "Ik ben redelijk tevreden, maar die statistieken hadden hoger moeten zijn." Wat zijn persoonlijke doelstelling voor de rest van het seizoen is, wil Mutzers niet zeggen. "Natuurlijk heb ik mijn eigen ambities. Dat is aan de hand van de doelpunten en assists van vorig seizoen. Als je die aantallen weet, dan weet je ook wat mijn ambities zijn."

Mahmudov heeft net als Mutzers ook twee treffers in de Jupiler League gemaakt. In de bekerwedstrijd tegen GVVV (1-0 verlies) kwam hij niet tot scoren: "Het is niet goed dat we uit de beker zijn. Het is altijd lastig tegen amateurs, maar dat is geen excuus." De aanvaller had tot nu toe op meer punten en goals gerekend. "Hopelijk pik ik tegen Helmond Sport wel mijn doelpuntje mee", aldus de linksbuiten met Macedonische roots.