Capelse vrouw na pinnen beroofd

Een vrouw die net geld had gepind is in Capelle aan den IJssel beroofd door twee jongens. De twee bedreigden de 47-jarige vrouw op de Duikerlaan met een vuurwapen.

Ze had woensdagavond laat geld gepind toen de twee jongens op haar af kwamen rennen. Een jongen pakte het geld af en ging er meteen vandoor. Ook de andere verdachte is nog spoorloos.