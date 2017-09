Haven Rotterdam omarmt 'blockchain'

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat werk maken van zogeheten blockchaintechnologie. Via blockchain kunnen transacties in een bepaalde keten veel sneller plaatsvinden. Daarmee moeten volgens de haven de kosten voor bijvoorbeeld logistiek 5 tot 10 procent omlaag kunnen.

Blockchain is een opslagmethode van data die door alle partijen in de keten tegelijkertijd toegankelijk is. De open structuur van blockchain zorgt ervoor dat transacties sneller en efficiënter uitgevoerd kunnen worden.

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf starten gezamenlijk een soort proeftuin waar concrete toepassingen en oplossingen worden ontwikkeld op basis van blockchain. Dit centrum gaat door het leven als BlockLab.

Een voorbeeld van blockchain is onder meer de manier waarop bedrijven restwarmte onderling kunnen verhandelen en stadsbewoners elektriciteit. Ook bij het regelen van goederenstromen en andere havenlogistiek biedt blockchain mogelijk uitkomst.