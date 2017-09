Uitgaanstips en cultuur: laat je inspireren door Rijnmond Nu

Ruud de Boer interviewt artiesten in het Van Capellenhuis

Donderdagavond blikt Rijnmond Nu altijd vooruit op het einde van de week en het weekend zelf. Waar kun je naartoe? Wat kun je bekijken, beluisteren of beleven? Laat je inspireren door de uitzending van Rijnmond Nu. En heb je zélf tips? Schroom niet, en stuur ze naar Nu@Rijnmond.nl.

Vanavond ontvangt Ruud de Boer leden van drumfanfare Excelsior uit Rotterdam én de mensen achter cultuurcentrum Van Capellenhuis in Capelle a/d IJssel.

Tijdens en na de uitzending kun je ook twitteren naar @JournalistRuud mét #RijnmondNu :

RIJNMOND NU TWITTERKANAAL:

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 en 19:00 uur.



Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.

Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.